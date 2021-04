Genova. Alla fine di una partita tesa e combattuta gol su gol, l’Iren Genova Quinto sbanca anche la piscina Cozzi di Milano battendo la San Donato Metanopoli Sport per 11 a 10 ed inizia il girone di ritorno dei playout con la quinta vittoria consecutiva, restando a punteggio pieno in vetta alla classifica: tre punti che significano la matematica certezza della permanenza in Serie A1.

