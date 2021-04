Genova. “Ponti e viadotti più sicuri, adeguamento delle strade in sicurezza, opere di demolizione, ricostruzione e misure antisismiche. A questo servono i 38 milioni di euro che il ministero dei Trasporti e delle mobilità sostenibili (ex Mit) ha destinato alla Liguria su intervento del vice ministro Alessandro Morelli che lunedì 3 maggio sarà in visita alla Spezia e Albiano Magra”.

