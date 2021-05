Avanzo libero di bilancio, Le Persone al Centro: “Destinare l’intera somma a famiglie e imprese finalesi”

Finale Ligure. “Alzi la mano chi pensava che l’avanzo libero di bilancio, 1.200.000 euro (un milione e duecentomila euro) in un anno Covid fosse usato per supportare famiglie e imprese. Ovviamente non sarà così: tutto destinato alle opere pubbliche perché il nuovo hashtag è ‘investire in tempo di crisi’. E’ la nuova linea dell’amministrazione finalese caratterizzata da ottimismo indotto, fordismo politico e visione aziendale della macchina comunale”. Lo affermano, in una nota, dal gruppo di minoranza finalese “Le Persone al Centro”.

