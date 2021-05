Il Primo Maggio di Savona e la sfilata dei trattori, lo smart working ci obbligherà a farla con i computer?

Savona. La festa del Primo Maggio a Savona era indissolubilmente legata alla sfilata dei trattori e dei mezzi del porto per le vie della città, con bambini e mogli a bordo, bandiere – soprattutto rosse – al vento. Il Covid ha cancellato anche questo, ma prima abbiamo fatto in tempo ad assistere alla sfilata che era passata davanti alla sede di Villapiana di Casapound: a proposito, chissà che fine ha fatto, quella sede, strategicamente aperta, ma tenuta in vita pochi giorni l’anno, proprio in un quartiere antifascista che più non si può.

