Inflazione alta, rublo debole. Continua la corsa dei russi che vogliono casa in Liguria

Sanremo. Inflazione alta, rublo debole: continua la corsa dei cittadini russi che vogliono comprare casa al mare. E’ una combinazione fortunata per il mercato immobiliare della Liguria, tanto da far segnare una nuova “ondata” di richieste per gli immobili in particolare del Ponente, quella tra il tasso d’inflazione in crescita costante in Russia e la debolezza della loro moneta nazionale rispetto all’Euro.

... » Leggi tutto