Olio straniero in crescita del 5% in Italia, Coldiretti: “Meglio preferire il 100% made in Liguria”

Genova. La pandemia non ferma l’invasione di olio straniero in Italia con gli arrivi, a livello nazionale, in crescita del 5% nell’ultimo anno, superando le 700 milioni di bottiglie su scaffali di supermercati, negozi e discount con allarme sulla qualità del prodotto portato in tavola dagli italiani. Ma per essere sicuri della qualità del prodotto e sostenere le imprese locali produttrici di questo oro agricolo, è bene fare attenzione alle etichette e preferire l’extravergine 100% Made in Liguria.

... » Leggi tutto