Autostrada, Coldiretti: «Ennesimo weekend difficile su strade di Liguria, superare problematiche legate a mobilità»

Genova. «Primo weekend senza limitazioni agli spostamenti nelle aree di fascia gialla, e già la Liguria si scontra con l’annoso problema della rete autostradale, che mina, non solo il turismo, ma anche i commerci delle imprese del territorio: occorrono urgenti interventi di ripristino della normale viabilità oltre alla riduzione dei cantieri non indispensabili, per non condizionare ulteriormente in questa delicata fase, il commercio, la valorizzazione delle produzioni locali, il turismo e l’indotto economico delle imprese che custodiscono, con il loro lavoro, il territorio».

