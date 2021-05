“Muro” di cabine in passeggiata, Alassiowood lancia il referendum tra i cittadini

Alassio. “La straordinaria ideona: indire un referendum consultivo cittadino come previsto dall’articolo 52 dello statuto comunale della città di Alassio. E’ il cittadino libero che decide le sorti del proprio paese”. E’ questa la proposta lanciata dal gruppo Facebook goliardico “Alassiowood” per porre rimedio al problema del posizionamento delle cabine che, come ogni anno, si ripresenta nella “città del muretto” e scatena le polemiche. Citiche che anche nel 2021 non sono mancate, principalmente per la mancata visuale di cui si potrebbe godere dalla passeggiata se la struttura non fosse posizionata lì.

