Ponte Morandi, nel 2011 agli impalcati venne dato il voto di 60 su 70

Genova. Fino al 2013 “non esisteva una dettagliata mappa dei difetti del ponte Morandi”. Soltanto da quell’anno vengono riportati i difetti riscontrati in particolare sulle antenne degli stralli (la sommità dell’attaccatura delle travi diagonali). Il particolare emerge dalle carte depositate dalla guardia di finanza per la chiusura delle indagini (69 indagati oltre le due società Aspi e Spea) sul crollo del viadotto. Non solo.

... » Leggi tutto