Ranieri e il rinnovo: “Stanno facendo i conti, Ferrero ha spiegato le difficoltà nella campagna acquisti”

Genova. “La notizia del mio rinnovo non mi è arrivata. So che stanno facendo dei conti. Ferrero mi ha spiegato quali difficoltà ci saranno nella campagna acquisti. Vorrà dire che si entrerà nel vivo della discussione”. Claudio Ranieri ai microfoni di Sky parla e non parla anche del suo rinnovo nel post partita dopo la vittoria contro la Roma, una delle migliori partite giocate dalla sua squadra in questa stagione. Intanto sono già tre i punti in cascina in più rispetto all’anno scorso, con quattro partite da giocare.

