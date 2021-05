Autostrade, da venerdì sempre due corsie in A10 nella direzione più trafficata

Liguria. Via tutti i cantieri attualmente presenti in A26 e A12 e “soluzioni tecniche” in A7 e A10 per garantire sempre due corsie nella direzione di maggiore flusso. Dopo le code infernali protagoniste del primo weekend di riapertura dei confini regionali, Autostrade è pronta a varare il piano di alleggerimento concordato a fine aprile con la Regione e col ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

