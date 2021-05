Festa scudetto Inter, Toti: “Assembramenti difficili da impedire senza creare altro caos”

Genova. “Era difficile impedire la gioia dei tifosi dell’Inter dopo un decennio senza scudetto. La Prefettura ha deciso per evitare che oltre al virus in quella piazza si scatenasse un inferno di botte e lacrimogeni che andava evitato”. È la posizione di Giovanni Toti, presidente della Liguria, sugli assembramenti di domenica scorsa in piazza del Duomo a Milano dove 30mila supporter nerazzurri si sono riversati per festeggiare il titolo, molti dei quali senza rispettare né le distanze né l’obbligo di indossare la mascherina.

