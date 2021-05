Gaslini, Giordano (M5s): “Respinto nostro odg sulla questione sicurezza, Bucci ha altre priorità”

Genova. “La sicurezza all’interno delle nostre strutture sanitarie dovrebbe essere una priorità e il sindaco di una città avrebbe il dovere di garantirla ai cittadini. Invece, prendiamo atto che per Bucci le priorità sono altre. In Consiglio comunale, infatti, il presidente del consiglio e la segreteria generale hanno respinto un nostro ordine del giorno con cui volevamo impegnare il sindaco e la giunta ad aprire un tavolo urgente tra Comune e Regione, tramite una Commissione consiliare congiunta con la presenza di tutti i soggetti preposti, atto a migliorare le condizioni dei lavoratori della struttura e permettere così le giuste migliorie per le cure dei pazienti. Un atto dovuto dopo aver appreso dell’ennesima aggressione ai danni di un operatore sanitario all’interno di un reparto di degenza cittadino, in questo caso presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’ospedale Gaslini”.

