I familiari delle vittime del Morandi: “Congelare gli utili di Autostrade, fermare le trattative e rivedere le concessioni”

Roma. Chiedono, come hanno fatto da subito, che lo Stato metta a punto un’unità di crisi snella che supporti i familiari delle vittime dei disastri come quello del crollo di Ponte Morandi da un punto di vista legale, psicologico ed economico. Ma chiedono anche che si proceda con trasparenza, con un approfondimento tecnico, sui bilanci della società concessionaria autostradale per capire il rapporto tra ricavi e spese di manutenzione delle infrastrutture.

