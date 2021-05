Scienze della formazione occupata, Genova in Azione: “Impedisce il ritorno in presenza”

Genova. “Genova In Azione prende le distanze per gli avvenimenti che si stanno verificando in questi giorni a causa del “Comitato Come Studio Genova” presso la sede universitaria del Dipartimento di Scienze della Formazione. Dal giorno 19 aprile la sede del DisFor in Corso Podestà 2 è occupata. Questa occupazione impedisce il regolare svolgimento delle attività didattiche e il Primo Maggio si è trasformata in una discoteca a cielo aperto, tanta musica e poco rispetto dei distanziamenti e nell’utilizzo delle mascherine”. E’ l’attacco dei militanti genovesi del movimento fondato da Carlo Calenda rispetto all’occupazionee di Scienze della formazione.

