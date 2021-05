Area ex Mira Lanza, la giunta risponde a Cristina Lodi: “Ma l’assessore non dice nulla”

Genova. E’ tutt’altro che soddisfatta, la consigliera comunale del Pd Cristina Lodi, della risposta ricevuta dalla giunta Bucci in merito al futuro dell’area ex Mira Lanza in Valpolcevera. La sua interrogazione in merito, caduta nel vuoto per diversi giorni tanto da rendere necessario all’esponente dell’opposizione rivolgersi al prefetto, ha finalmente avuto un riscontro. “Ma quella risposta non dice nulla”, afferma Cristina Lodi.

... » Leggi tutto