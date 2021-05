Boom ore cassa integrazione in edilizia a Imperia, Tafaria: «Aspettiamo ancora Traforo Armo-Cantarana»

Imperia. I dati relativi al settore dell’edilizia nell’osservatorio dell’Inps sulla cassa integrazione mettono in evidenza su Imperia il boom delle ore autorizzate. C’è stato un aumento del 1209,5%%% in un anno. Siamo passati dalle 52mila del 2019 alle 675mila nel 2020: «Ci stiamo riprendendo dopo i problemi legati al Covid – spiega in una nota Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria – ma non basta ancora. Bisogna dare un vero impulso al settore, attraverso diverse soluzioni: Non solo le opere come il Traforo Armo – Cantarana che aspettiamo da anni, ma anche edilizia scolastica e sanitaria ma anche gli interventi sulla rigenerazione urbana. Bisogna dare ossigeno al comparto con la speranza che lo strumento del superbonus del 110% possa generare un percorso virtuoso per tutta l’edilizia. Per il 2021 ci aspettiamo davvero di metterci alle spalle l’emergenza e continueremo a lavorare per dare un futuro ai tantissimi lavoratori edili della Liguria che hanno professionalità e competenze ma sono senza occupazione»

