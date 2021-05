Bordighera, a Montenero un bike park unico in Italia: proseguono i lavori

Bordighera. Proseguono gli interventi di riqualificazione dell’area di Montenero, con gli interventi per creare una rete sentieristica in grado di collegare diversi comuni dell’entroterra di Bordighera, oltre alle vicine località costiere.

Stamani il sindaco Vittorio Ingenito ha compiuto un sopralluogo nell’area di intervento: «Questo sentiero – ha dichiarato – Rappresenta il punto di svolta per lo sviluppo del turismo outdoor nel nostro territorio. Grazie alla collaborazione dei Comuni di Bordighera, Sanremo, Ospedaletti, Vallebona e Seborga abbiamo riunito i comprensori di Montenero e Monte Bignone creando un bike park unico in Italia. Questa mattina ho potuto verificare con l’impresa che ha eseguito i lavori la qualità dell’intervento».

