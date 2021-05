Carcere di Sanremo, detenuti sequestrano agente puntandogli arma alla gola per rubare chiavi celle

Sanremo. Con un’arma appuntita creata con un bastone puntata alla gola, due detenuti di origine italiana hanno sequestrato un giovane agente della polizia penitenziaria del carcere di Sanremo, l’unico in servizio nella sezione “degenza”, dove si trova una quindicina di detenuti. L’obiettivo era quello di sottrarre le chiavi al poliziotto, per poter aprire le porte del piano, liberando i carcerati.

Il grave episodio di violenza, uno dei più cruenti delle ultime settimane all’interno del penitenziario di valle Armea, è accaduto intorno a mezzogiorno. Solo l’intervento dei colleghi dell’agente, che hanno iniziato una lunga trattativa con i detenuti, ha evitato il peggio. Il poliziotto è comunque rimasto ferito e si trova in ospedale, ad Imperia, dove i medici stanno valutando le sue condizioni.

