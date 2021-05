Covid, dal 7 maggio via alle prenotazioni dei vaccini per i vulnerabili under 60

Liguria. Questa sera in conferenza stampa il presidente della Regione Giovanni Toti ha annunciato che da venerdì 7 maggio in Liguria potranno prenotare il vaccino anti-Covid tutte le persone inserite nella categoria “vulnerabili” (eccetto gli ultrafragili così come definiti dalle raccomandazioni del Governo) con un’età inferiore a 60 anni. In questo modo avranno la precedenza sulla fascia 55-59 anni che potrà fissare un appuntamento a partire da lunedì 11 maggio.

