Internet point di Sanremo chiede licenza scommesse ma gli viene negata

Roma. I gestori di sale scommesse collegate a bookmaker senza concessione non possono ottenere la licenza di polizia e la loro attività non è autorizzata. Così il Tar Liguria nella sentenza che respinge il ricorso del titolare di un Internet point nel Comune di Sanremo, collegata a un bookmaker estero privo di concessione, a cui il Questore aveva negato la licenza per l’attività. Il bookmaker in questione è la società austriaca Ulisse GmbH.

