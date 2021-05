Leonardo, i sindacati: “La mobilitazione continua. Sull’automazione il governo è complice?”

Genova. “Abbiamo letto con attenzione la risposta del ministro alle attività produttive all’interrogazione parlamentare relativa la dismissione della BU Automazione di Leonardo. Scremata da una serie di stucchevoli dichiarazioni relative a ipotetici investimenti su Genova del gruppo Leonardo, che ricordiamo meno di dieci anni fa occupava a Genova più di 7000 lavoratori e oggi solo 1700, la risposta si risolve in un implicito via libera all’operazione di dismissione”. Lo scrivono in una nota le rsu di Fim, Fiom, Uilm Leonardo Genova.

