Genova. “La Uiltucs della Liguria esprime forte soddisfazione per il rinnovato patto per il turismo che crediamo possa essere da stimolo per un’occupazione che, nei due anni precedenti, ha dato l’opportunità a circa tremila persone”. Lo dichiara Riccardo Serri, segretario generale Uiltucs Liguria.

... » Leggi tutto