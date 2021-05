Privatizzazione ospedale, Trucchi (Semplicemente Bordighera): «Vogliamo conoscere i termini contrattuali»

Bordighera. «Ho avuto modo di leggere oggi un comunicato rilasciato dalla Regione Liguria contenente importanti dichiarazioni del presidente ed assessore alla Salute Giovanni Toti. Accanto ad un’analisi della attuale situazione epidemiologica il presidente fa il punto su alcuni argomenti che intende riprendere in mano in previsione di una prossima almeno parziale normalizzazione della gestione sanitaria delle ASL e in particolare parla di liste d’attesa e di progetti attinenti specificatamente il nostro distretto sanitario di Ventimiglia e Bordighera. In modo particolare viene riproposto l’obiettivo di avviare la privatizzazione dell’ospedale di Bordighera con la conferma della ricostituzione del Pronto Soccorso e si da notizia di aree già individuate a Ventimiglia per la costruzione di un Palasalute.

... » Leggi tutto