Sanremo, spacciatori di eroina colti sul fatto dai carabinieri

Sanremo. Qualche giorno fa, quando – in tarda mattinata – i militari della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno scorto un individuo già noto il quale, avvedutosi della presenza di un equipaggio che stava eseguendo un posto di controllo, si è defilato nelle pertinenze di un supermercato del luogo, dove non ritenendosi osservato ha ceduto un piccolo involucro ad una persona, ricevendo in cambio alcune banconote: entrambi sono stati fermati, recuperando il denaro e un piccolo quantitativo di eroina; l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.

