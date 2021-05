Albenga. “Abbiamo organizzato per sabato mattina in piazza del Popolo un gazebo. L’iniziativa vuole tendere a mettere sempre di più in contatto i simpatizzanti di Fratelli d’Italia con le idee, le proposte e le persone che a livello locale rappresentano il nostro movimento”. A comunicarlo è il consigliere comunale di Albenga e neo iscritto a Fratelli d’Italia Roberto Tomatis.

