Candidati non all’altezza, vigili costretti a indire un nuovo concorso

Quiliano. Erano attesi in 250 questa mattina a Quiliano per la prima prova selettiva del concorso per agenti di polizia locale indetto dai Comuni di Savona, Finale Ligure, Loano e Albenga. Alla fine non solo se ne sono presentati appena 114 (in corsa per 40 posizioni disponibili tra posti a tempo indeterminato e determinato), ma a superare il primo step, e essere così ammessi alla prova fisica di domani, e poi, eventualmente al colloquio orale, sono stati soltanto 21.

... » Leggi tutto