Coronavirus, variante indiana in Piemonte: primi casi in provincia di Cuneo

Cuneo. Primi casi di variante indiana del Covid-19 in Piemonte. Sono stati sequenziati dal laboratorio dell’Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Candiolo, con la collaborazione del gruppo bioinformatico dell’IIGM, ente di ricerca della Compagnia San Paolo. I contagiati sono una coppia di indiani quarantenni di rientro dall’India e residenti in provincia di Cuneo. Attualmente si trovano in isolamento domiciliare e le loro condizioni non destano preoccupazioni.

... » Leggi tutto