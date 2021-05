“La Liguria che riparte di corsa”, torna la staffetta benefica che promuove le eccellenze liguri

Genova. Tutto pronto per la seconda edizione della “Liguria che riparte di corsa”, la staffetta benefica in programma sabato 8 e domenica 9 maggio. La manifestazione è organizzata dall‘Asd RunRivieraRun, in collaborazione con Genova Liguria Film Commission, che realizzerà le riprese per un video promozionale sulle bellezze della nostra regione, e Confartigianato Liguria, in pole position anche quest’anno con i prodotti dei suoi artigiani, testimoni ideali degli staffettisti che percorreranno i 273 km tra Ventimiglia e La Spezia.

