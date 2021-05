Si dichiarano negazionisti e no mask davanti ai poliziotti: multati padre e figlio

Genova. Il primo a prendersi la multa è stato il figlio che, fermato dalle volanti in via Corsi a Sestri ponente perché era senza mascherina in mezzo alla gente aveva risposto che l’obbligo di mascherina era contrario alla Costituzione. Visto che il ragazzo non aveva i documenti è stato portato in Questura per l’identificazione polemizzando e dimenandosi e rifiutando di mettersi la cintura di sicurezza.

... » Leggi tutto