Genova. Riaprirà entro il primo pomeriggio di sabato, con viabilità regolare a due corsie per senso di marcia, il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in direzione Savona. In questo modo il cantiere di manutenzione straordinaria in corso nella galleria Provenzale terminerà in tempo utile per non generare ulteriori problematiche al rientro domenicale degli utenti giunti in Liguria per il weekend.

