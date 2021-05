Ventimiglia. E’ stato approvato nel pomeriggio di ieri, dalla giunta Scullino, il documento progettuale che prevede la realizzazione di due rotatorie in corrispondenza dell’intersezione con via Tacito e in prossimità del Teatro Romano, di raggio variabile con isole sormontabili del diametro variabile e con corsie di ingresso e uscita separate da isole spartitraffico.

... » Leggi tutto