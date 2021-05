Genova. Riprendono anche in Liguria le vaccinazioni per il personale scolastico a prescindere dalla fascia d’età, interrotte dallo scorso 8 aprile per effetto dello stop al vaccino AstraZeneca sotto i 60 anni. Dopo la circolare inviata dal commissario Figliuolo al ministero dell’Istruzione, il presidente Giovanni Toti ha comunicato oggi quelle che saranno le nuove modalità.

