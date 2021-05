Incontro online tra Piero Fassino e il PD Imperiese sul libro “Dalla rivoluzione alla democrazia”

Imperia. Questa sera alle 20.30 verrà recuperato, sulla pagina facebook PD Provinciale Imperia, un evento con l’On. Piero Fassino che presenterà il suo ultimo libro “Dalla rivoluzione alla democrazia”, scritto per celebrare il centenario della nascita del Partito Comunista Italiano, fondato a Livorno proprio nel 1921.

«Il PCI ha saputo leggere e interpretare per decenni domande di libertà, uguaglianza, riscatto sociale – spiega Fassino – facendole vivere in battaglie democratiche in cui si sono riconosciuti milioni di italiani. Alla fine del secolo il suo tempo si è consumato, ed è stato atto di lucida saggezza andare oltre per costruire un futuro nuovo. È un cammino che deve continuare».

