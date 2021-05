Imperia. Prosegue la campagna tesseramento della Lega: Sabato gazebo a Sanremo e Imperia. Sabato 8 maggio, dalle 10 alle 17, a Sanremo in Via Escoffier, gazebo della Lega per tesseramento. Dalle 10 alle 12 sarà presente l’On. Flavio di Muro, Commissario provinciale. Sabato 8 maggio, dalle 9 alle 13, ad Imperia tra via Cascione e via XX Settembre.

... » Leggi tutto