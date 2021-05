Bordighera, Protezione Civile sempre più importante per la città: inaugurata nuova ambulanza

Bordighera. Essere utili agli altri in caso di necessità. Esserci, quando si ha più bisogno. Da oggi i volontari della Protezione Civile di Bordighera possono farlo con un mezzo in più: un’ambulanza, acquistata grazie a donazioni private, che servirà in caso di bisogno per la popolazione della Città delle Palme.

L’inaugurazione del mezzo di soccorso, dedicato alla memoria di Roberta Guerrato, prematuramente scomparsa, è avvenuta nel pomeriggio nel piazzale antistante la sede della Protezione Civile di via Regina Margherita alla presenza di tutti i volontari e delle autorità cittadine.

