Da Roma a Imperia per i ragazzi de La Giraffa a Rotelle, parte dal Colosseo l’impresa di Martina Maritini rotelle

Imperia. La Giraffa a Rotelle è un’associazione nata per dare aiuto ai ragazzi disabili ed alle loro famiglie, attiva nella provincia di Imperia dal 2017. Michela Aloigi, la Presidentessa, mamma di Matteo, ha trascorso una vita “al di là del muretto”, un limite, il muretto che ha sempre tenuto separato Matteo dagli altri bambini. Dove i suoi amici potevano giocare, lui era escluso per via di muri, scale, scalini, barriere architettoniche di vario genere che gli impedivano di stare in mezzo a loro. Ora quel muretto Michela e gli altri suoi collaboratori, lo vogliono abbattere.

