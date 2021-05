Roma. Un uomo di 44 anni, genovese, è stato arrestato a Roma dalla polizia. In una villetta sulla via Ardeatina, peraltro accanto a un’associazione per il recupero di tossicodipendenti, aveva allestito una serra di marijuana accanto a un’associazione per il recupero di tossicodipendenti sulla via Ardeatina, nella Capitale.

... » Leggi tutto