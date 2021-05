Ballardini: “Restano tre partite, siamo ottimisti”

Genova. C’è rabbia per i torti arbitrali e attenzione per la situazione di classifica. Davide Ballardini commenta la sconfitta con il Sassuolo rendendo merito agli uomini di De Zerbi: “Il Sassuolo sta benissimo e il Genoa ha tenuto testa a una squadra in salute, poi alcune situazioni non ci hanno dato soddisfazione, ma abbiamo comunque tenuto testa a una squadra che ha uno spessore diverso dal nostro. Ci teniamo per la prossima partita”.

