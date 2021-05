Eccellenza (Girone A): Finale-Albenga, la cronaca in diretta

Finale Ligure. Oggi allo stadio Felice Borel di Finale Ligure andrà in scena uno dei match validi per la sesta giornata del campionato di Eccellenza 2020/2021 (Girone A). Sarà sfida ad alta quota tra i padroni di casa giallorossi e gli ospiti dell’Albenga, formazioni protagoniste di un ottimo periodo di forma coinvolte nella lotta per ottenere un posto alla successiva fase valida per la promozione in Serie D. Dopo le prime tre vittorie è stato pareggio per gli uomini di Buttu nel turno infrasettimanale: anche i padroni di casa quindi si trovano ancora coinvolti nella lotta qualificazione, loro così come gli ospiti. Costantini e compagni invece, dopo le difficoltà iniziali, sembrano aver trovato la quadra, ma sarà necessario proseguire la striscia positiva oggi per non rischiare di doversi giocare tutto all’ultima giornata.

