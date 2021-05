Regione Liguria, via libera allo stanziamento di 630 mila euro per la formazione degli operatori socio-sanitari

Liguria. Via libera della giunta regionale ligure, su proposta del presidente e assessore alla sanità Giovanni Toti e dell’assessore alla formazione Ilaria Cavo, allo stanziamento di 630mila euro per la formazione di operatori socio sanitari con formazione complementare in assistenza sanitaria. I destinatari delle attività corsuali sono gli operatori socio sanitari occupati presso unità operative liguri di strutture private del settore socio sanitario, individuati dal datore di lavoro.

