La fatturazione elettronica obbligatoria è stata introdotta per rendere più facile la gestione della materia fiscale da parte dei singoli operatori e per aiutare l’Agenzia delle Entrate a effettuare le verifiche necessarie contro l’evasione.

Questo ha aperto la strada alla nascita di molti software dedicati alle partite IVA e ai professionisti per rendere facile e immediata la compilazione dei documenti.

... » Leggi tutto