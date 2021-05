Vaccino Covid in Liguria, in arrivo oltre 74mila dosi. Da lunedì sera via libera alle prenotazioni per i 55-59enni

Liguria. Sono previste ulteriori consegne di vaccini in Liguria per la prossima settimana: 74.220 le dosi complessive. In particolare sono attese 53.820 dosi Pfizer (mercoledì 12 maggio) mentre sabato 15 si aspettano 9.100 dosi di Moderna, 7.300 dosi di Astrazeneca e 4mila dosi di Johnson & Johnson che entro fine mese, migliorando ogni previsione, dovrebbero arrivare a oltre 33mila. La cifra, sommata alle circa 56mila attualmente in giacenza, assicurerà le somministrazioni previste, con l’obiettivo di superare quota 80mila dosi.

