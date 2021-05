Boissano. L’impianto di Boissano ha ospitato una interessante due giorni di atletica leggera, con programma gare completo. Occasione per i team liguri per raccogliere i primi punteggi utili per il Campionato Italiano di Società e per numerosi atleti opportunità di mettersi in luce in virtù di risultati di discreto spessore.

... » Leggi tutto