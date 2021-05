Meeting di Savona, Marco Mura: “Un cast di atleti di primissimo ordine, per noi è motivo d’orgoglio”

Savona. Per l’ennesima volta la città di Savona sarà alla ribalta non solo dell’Italia ma anche dell’Europa, perché il Meeting di atletica leggera sarà la manifestazione che aprirà il calendario europeo 2021, anno olimpico. L’evento, che andrà in scena giovedì 13 maggio, è stato presentato questa mattina presso il complesso polisportivo della Fontanassa, alla presenza dell’organizzatore Marco Mura, del sindaco Ilaria Caprioglio, dell’assessore comunale allo sport Maurizio Scaramuzza e dell’assessore regionale allo sport Simona Ferro. Tra i tanti presenti anche Antonio Micillo, presidente regionale ligure del Coni, Giuseppe Corso, referente provinciale del Comitato paralimpico, Oscar Campari, consigliere nazionale Fidal, e Carlo Rosiello, presidente Fidal Liguria.

... » Leggi tutto