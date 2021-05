Mobilità sostenibile, Caprioglio al Forum Civico Savonese: “Territorio più complicato, ma crediamo nelle piste ciclabili”

Savona. “Mi rendo fin d’ora disponibile a un confronto. Tengo, tuttavia, a precisare come in merito alla mobilità sostenibile, sia in termini di percorsi ciclo-pedonali sia di trasporto pubblico locale sostenibile, semplici confronti statistici non rilevano le enormi differenze territoriali tra una città e un’altra”. Con queste parole il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, da un lato tende la mano al Forum Civico Savonese (che in una lettera aveva chiesto al primo cittadino un incontro per preparare un progetto condiviso legato proprio alla mobilità sostenibile) e dall’altro puntualizza l’attuale situazione sul tema, puntando il dito sulla difficoltà che il territorio ligure ha rispetto ad altre realtà.

... » Leggi tutto