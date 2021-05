Genova. Segregato in una cassa di legno sul balcone, tenuto alla fame e al freddo e picchiato continuamente dai suoi padroni per un mese. È quello che sostengono alcuni abitanti di Quezzi ed è il quadro su cui la Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per maltrattamenti su animali dopo la morte di un cagnolino avvenuta la scorsa settimana in un condominio di via Fontanarossa.

... » Leggi tutto