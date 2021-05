«Stop a chiusure nei giorni festivi e prefestivi»: serrande abbassate ad Arma di Taggia

Taggia. Anche i punti vendita del Centro Commerciale La Riviera Shopville di Arma di Taggia prenderanno parte alla protesta in programma domani, martedì 11 maggio, quando pacificamente abbasseranno per alcuni minuti le saracinesche dei propri locali per chiedere l’immediata revoca delle misure restrittive che, da oltre sei mesi, impongono la chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei negozi collocati al loro interno.

