Bimba di 4 mesi morta a Imperia, Procura apre inchiesta

Imperia. La Procura di Imperia ha aperto un’inchiesta per far luce sulla tragica morte, avvenuta ieri in ospedale a Imperia, di una bimba di 4 mesi.

La piccola, di nome Luna, figlia di una coppia di nigeriani, poco meno che trentenni, ospiti della cooperativa Jobel per richiedenti asilo di Dolcedo, è stata portata in ospedale a Imperia dagli stessi genitori: le sue condizioni erano disperate e i medici, nonostante i ripetuti interventi di rianimazione, si sono dovuti arrendere al decesso.

