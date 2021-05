Covid, Costa: «I bambini devono crescere con la cultura dello sport»

Genova. «La pandemia ha evidenziato l’importanza dello sport e dell’attività fisica per i nostri ragazzi. Penso anche alle categorie fragili per le quali lo sport è una via d’uscita da problemi e criticità, è un’occasione di inclusione. I bambini devono crescere con la cultura dello sport». Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla Salute, in occasione dell’evento digitale ‘Lo sport al centro della ripartenza del Paese – Ipotesi e prospettive per una rivoluzione culturale’ promosso da Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, in collaborazione con Adnkronos Comunicazione e Ciwas.

